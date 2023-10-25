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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

محموله ژنراتورهای قاچاق در دشتستان توقیف شد

محموله ژنراتورهای قاچاق در دشتستان توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه کامیونت ایسوزو کشف دو دستگاه ژنراتور برق قاچاق در شهرستان دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأمورین ایستگاه بازرسی شهید صلاحی دشتستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی بوشهر به شیراز یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

وی اضافه کرد: مأموران در بازرسی از خودروی توقیفی ۲ دستگاه ژنراتور برق که فاقد مدارک مثبته گمرکی بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کرده اند، عنوان داشت: در همین ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شد.

سوسنی بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا یکی از اهداف پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار و لبیک به مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال ۱۴۰۲ به نام «مهار تورم و رشد تولید» در جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان به منظور حمایت از کار و تولیدات داخلی در صورت شناسایی عاملان عرضه کالاهای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5921626

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