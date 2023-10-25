به گزارش خبرنگار مهر، امان‌الله شهنوازی ظهر چهارشنبه در همایش معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور پاکستان در شهرکرد، اظهار کرد: ۸۰ درصد صادرات ایران به پاکستان از مرزهای سیستان و بلوچستان انجام می‌شود.

وی افزود: ۹۷ درصد کالای صادراتی از سیستان و بلوچستان از دیگر نقاط کشور وارد این استان می‌شود و ۳ درصد مربوط به خود این استان است.

نایب رئیس اول اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان ادامه داد: پاکستان یک کشور مصرفی است و جز سازمان‌های جهانی مثل تجارت جهانی است، این موضوع به دلیل اینکه ایران تحریم است برای مراودات تجاری با این کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند.

شهنوازی عنوان کرد: در مجموع ۳۲۰ قلم کالا به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار به پاکستان صادر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: موظف هستیم در صادرات محصولات به کشور پاکستان استانداردهای لازم را رعایت کنیم، در انعقاد قرارداد و صادرات رعایت استانداردها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نایب رئیس اول اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان اضافه کرد: ۵۰۰ هزار تن برنج پاکستانی از این کشور وارد گمرکات ایران شده است.