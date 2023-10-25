محفل شعر «اسم شب، صبح است» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر، محفل شعر سراسری «اسم شب، صبح است» به نشانه حمایت از فلسطین، همزمان با دیگر استان‌ها در استان بوشهر با حضور حیدر راهب، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، سمیه رسولی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، سبحان زنگی به عنوان دبیر این محفل و جمعی از شاعران و ادیبان در کتابخانه عمومی خلیج فارس برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر در ابتدای این نشست اظهار کرد: جنایاتی که اخیراً توسط رژیم اشغالگر قدس در فلسطین و غزه انجام گرفته دل هر انسان آزاده ای را به درد آورده و هر کس بوی انسانیت برده باشد از این جنابت، اندوهگین است.

حیدر راهب افزود: این محفل ادبی از گذشته نیز ریشه داشته و امروز در جهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار شده تا در این زمینه بتوانیم ادای دِینی کنیم.

در این نشست شاعران محمد امینی، محمد حسن زنگنه، محمد علی نادری، اسکندر احمد نیا، حدیث زنگنه، ضحی موحد، زهرا جهان افروزیان، سمیه رسولی، ملکه میرزا زاده اردکانی، سبحان زنگی، مسعود عرب زاده، الهام سعیدی، مریم شیخیانی و معصومه افکار آزاد با خوانش سروده‌های خود ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین، اقدامات جنایتکارانه و ددمنشانه‌ی رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند.

لازم به ذکر است این نشست توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر برگزار شد.