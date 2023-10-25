رشد ۱۸ درصدی صادرات به پاکستان در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، فهمینه دامرودی ظهر چهارشنبه در همایش معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور پاکستان در شهرکرد، اظهار کرد: پاکستان بندر چابهار را رقیب خود می‌داند اما از نظر ایران این بندر با کشور پاکستان مکمل یکدیگر هستند.



وی افزود: پاکستان کاشی و سرامیک را به دلیل رنگ و لعاب و قیمت آن می‌پسندد.



دبیر اتاق بازرگانی ایران و پاکستان ادامه داد: محصول دیگر که پاکستان به وفور از ایران خریداری می‌کند تخم گشنیز است، این محصول در پاکستان فراوری و دوباره به خود کشور بازمی‌گردد و در صنعت عطرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



دامرودی با اشاره به اینکه صادرات کالا به کشور پاکستان در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۸ درصدی داشت، عنوان کرد: سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از مبدا ایران به پاکستان صادر شد.



وی خاطرنشان کرد: سوخت معدنی، شیر و محصولات لبنی، تخم پرندگان، میوه‌های خوراکی، مواد پلاستیکی، چدن، آهن، فولاد، محصولات شیمیایی، فرش (بیشتر ماشینی) و… ازجمله اقلام صادراتی به کشور پاکستان هستند.



دبیر اتاق بازرگانی ایران و پاکستان اضافه کرد: سال گذشته نمایشگاه اختصاصی ایران در شهر کراچی پاکستان برپا شد و این کشور ظرفیت معرفی کالاهای ایرانی را دارد.