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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷

دبیر اتاق بازرگانی ایران و پاکستان مطرح کرد;

رشد ۱۸ درصدی صادرات به پاکستان در سال گذشته

رشد ۱۸ درصدی صادرات به پاکستان در سال گذشته

شهرکرد_دبیر اتاق بازرگانی ایران و پاکستان گفت: صادرات کالا به کشور پاکستان در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۸ درصدی داشت و سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از مبدا ایران به پاکستان صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فهمینه دامرودی ظهر چهارشنبه در همایش معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور پاکستان در شهرکرد، اظهار کرد: پاکستان بندر چابهار را رقیب خود می‌داند اما از نظر ایران این بندر با کشور پاکستان مکمل یکدیگر هستند.

وی افزود: پاکستان کاشی و سرامیک را به دلیل رنگ و لعاب و قیمت آن می‌پسندد.

دبیر اتاق بازرگانی ایران و پاکستان ادامه داد: محصول دیگر که پاکستان به وفور از ایران خریداری می‌کند تخم گشنیز است، این محصول در پاکستان فراوری و دوباره به خود کشور بازمی‌گردد و در صنعت عطرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دامرودی با اشاره به اینکه صادرات کالا به کشور پاکستان در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۸ درصدی داشت، عنوان کرد: سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از مبدا ایران به پاکستان صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: سوخت معدنی، شیر و محصولات لبنی، تخم پرندگان، میوه‌های خوراکی، مواد پلاستیکی، چدن، آهن، فولاد، محصولات شیمیایی، فرش (بیشتر ماشینی) و… ازجمله اقلام صادراتی به کشور پاکستان هستند.

دبیر اتاق بازرگانی ایران و پاکستان اضافه کرد: سال گذشته نمایشگاه اختصاصی ایران در شهر کراچی پاکستان برپا شد و این کشور ظرفیت معرفی کالاهای ایرانی را دارد.

کد مطلب 5921640

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