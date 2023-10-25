۱۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد در کشور خودکفا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری پیش از ظهر چهارشنبه در جشن خودکفایی بیش از ۸ هزار و ۶۳۰ مددجوی کمیته امداد اصفهان اظهار داشت: پشتیبانی و بازاریابی و مشاوره کمیته امداد از مددجویانی که به خودکفایی رسیدند ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) مسئول ایجاد اشتغال برای ۵۰۰ هزار نفر خواهد بود، بیان داشت: ۵۰ درصد اشتغال‌های ایجاد شده برای افراد تحت حمایت و ۵۰ درصد دیگر برای افرادی که تحت حمایت این نهاد نیستند، اما جزو پنج دهک جامعه محسوب می‌شوند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: برای اشتغالزایی اعتبار ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد ۵۰۰ هزار شغل در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ در استان اصفهان، ۱۸ هزار فرصت شغلی با ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و در سال ۱۴۰۱، ۲۹ هزار فرصت شغلی با ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ایجاد شد و در سال جاری برای استان اصفهان ایجاد ۳۳ هزار فرصت شغلی با ۲,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه سرانه اشتغال ۱۵۰ میلیون تومان است که اعتقاد داریم مبلغ کافی نیست، اضافه کرد: به دنبال ایجاد اشتغال پایدار منتهی به درآمد باثبات هستیم که با ۱۵۰ میلیون تومان ایجاد نمی‌شود و برای افزایش سرانه تقاضا داشته‌ایم. ۵۳ درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد بانوان هستند و یکی از راهبرهای قطعی این نهاد، ایجاد مشاغل خانگی است.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه فردی که توان کار و اشتغال دارد نباید ذلت را بپذیرد، گفت: افراد خودکفا باید سایر افراد را نیز به اشتغال تشویق کنند و چه خوب است که افراد روحیه کارآفرینی داشته باشد، این روحیه جزو اخلاق انسان‌های مؤمن است.

وی اضافه کرد: ارائه تسهیلات به مددجویان به نوعی صدقه و فعالیتی دارای اجر است و سال جاری که سال تولید در نظر گرفته شده است، باید از تولید نیز حمایت شود.

سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان نیز در این مراسم با اعلام اینکه کمیته امداد در قالب تنوع گسترده خدمات خود همواره بعنوان حامی در میدان بوده است و جلوه فعالیت‌های این نهاد در رشد و تعالی افراد، نخبگانی هستند که از افراد تحت پوشش بودند، گفت: کمیته امداد با راه‌اندازی مراکز نیکوکاری در کشور و استان تلاش کرده افراد را نسبت به اینکه به حق اطرافیان خود حقوقی دارند و این موضوع یکی از اقداماتی است که در راستای مردمی‌سازی خدمات کمیته امداد انجام شده است.

وی ادامه داد: این نهاد در مسیر حرکت خود گستره‌ای از خدمات را در قالب‌های مختلفی از جمله بهداشت و درمان، آموزش و اشتغال ارائه می‌دهد و از نظر کیفیت خدمات ارائه شده، جایگاهی ویژه دارد و افراد تحت پوشش این نهاد، در ابعاد مختلف الگو هستند.