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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری البرز:

توجه به حوزه گردشگری طالقان درآمدزا است

توجه به حوزه گردشگری طالقان درآمدزا است

کرج- سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری البرز بر اهمیت توجه به حوزه گردشگری در طالقان به منظور درآمدزایی برای شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله افضلی ظهر چهارشنبه طی نشست با مهدوی، فرماندار طالقان ضمن تاکید بر بهره گیری از فرصت‌های سرمایه گذاری حوزه گردشگری اظهار کرد: شهرستان طالقان با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرصت‌های گردشگری که دارد می‌تواند نقش اثرگذاری در جذب سرمایه و درآمدزایی برای شهرستان در حوزه فوق داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه طالقان مهد گیاهان دارویی است، ادامه داد: گردشگری درمان و سلامت در کشورهای توسعه یافته، یکی از حوزه‌های مهم درآمدزایی و رونق اقتصادی است که شهرستان طالقان با شرایط جغرافیایی خاص خود می‌تواند در این خصوص عملکرد مطلوبی داشته باشد.

کد مطلب 5921696

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