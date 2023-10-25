سهم بالای زنان جهرمی در مسمومیت با داروهای غیر مخدر

نیکتا زبردست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مسکن‌های غیر مخدر، داروهای آرام بخش و ضد افسردگی از بیشترین داروهایی بوده که در نیم سال اول افراد را روانه بیمارستان کرده است.

وی با اشاره به اینکه در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ در جهرم، بیشترین موارد مسمومیت با تعداد ۴۷۳ نفر مربوط به گزیدگی بوده که بیشترین آن مربوط به گزیده شدن با عقرب است، افزود: بعد از گزیدگی، بیشترین آمار مسمومیت‌ها به ترتیب مربوط به داروهای مخدر، مواد شیمیایی و مسمومیت با داروهای غیر مخدر است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جهرم بیان کرد: در مسمومیت با گزیدگی، داروهای مخدر و مواد شیمیایی، آقایان سهم بیشتری از خانم‌ها داشته‌اند اما در مسمومیت با داروهای غیر مخدر، آمار خانم‌ها بیشتر است.

به گفته وی در ۶ ماه گذشته، ۱۷۱ نفر دچار مسمومیت با داروهای مخدر و اعتیاد آور شده‌اند که مصرف متادون، ترامادول و تریاک به ترتیب بیشترین مسمومیت‌ها را به دنبال داشته است.

زبردست با اشاره به مسمومیت ۱۵۲ نفر با مواد شیمایی در نیم سال اول امسال، بیان کرد: مسمومیت‌های شیمیایی شامل شوینده‌های خانگی، حشره کش‌ها، مونواکسید کربن، مواد نفتی، الکل، مرگ موش و قرص برنج است که بیشترین آن بخاطر مصرف الکل و استفاده از حشره کش‌ها و مواد شوینده بوده است.

وی درباره مسمومیت‌های دارویی نیز گفت: که در نیم سال اول سال جاری، ۹۰ مورد مسمومیت دارویی در بیمارستان‌های جهرم گزارش شده که ۳۳ مورد از این مسمومیت‌ها به صورت اتفاقی بوده است.

زبردست ادامه داد: در این زمینه مسکن‌های غیر مخدر، داروهای آرام بخش و ضد افسردگی به ترتیب بیشترین عامل مسمومیت‌های دارویی بوده است.

به گفته وی مسکن‌های غیر مخدر مانند استامینوفن، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند ژلوفن، دیکلوفناک، ناپروکسن و … و کورتون‌ها از داروهایی بوده که بیشترین مسمومیت‌های دارویی را ایجاد کرده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای دریافت شده از بیمارستان‌های مرجع مسمومیت در کشور، مشاهده می‌شود که مسمومیت دارویی اولین علت مراجعه به بخش مسمومیت‌ها است، عنوان کرد: در بزرگسالان بیشترین داروهایی که منجر به بروز مسمومیت می‌شوند، داروهای مؤثر در بیماری‌های اعصاب و روان خصوصاً داروهای آرام‌بخش، ضد افسردگی و مسکن‌های غیر مخدر هستند.

زبردست با اشاره به اینکه داروها یکی از خطرناک‌ترین عوامل مسمومیت زا در منازل هستند، گفت: ضمن اجتناب از مصرف خودسرانه داروها، باید توجه داشت مقادیر بالای برخی از داروهای به ظاهر کم خطر، می‌توانند برای فرد خصوصاً کودکان و افراد مسن کشنده باشد.

به گفته وی بروز مسمومیت توسط برخی از داروها هرچند ممکن است منجر به مرگ نگردد ولی مقادیر بالای این داروها می‌توانند منجر به صدمات دائمی کبد و کلیه فرد مسموم شود.

زبردست با بیان این مطلب که مسمومیت با شوینده‌ها خطرناک است گفت: افراد اغلب اطلاع دقیقی از مدیریت بحران در زمان مسمومیت با این دسته ندارند و اولین کاری که انجام می‌دهند القای استفراغ است که اشتباه ترین کار ممکن در مسمومیت با شوینده هاست و امکان آسیب شدید به مجاری دستگاه گوارش وجود دارد.