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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲

رییس کل دادگستری مازندران:

بناهای غیرمجاز حریم رودخانه سردآبرود رفع تصرف شد

بناهای غیرمجاز حریم رودخانه سردآبرود رفع تصرف شد

ساری- رییس کل دادگستری مازندرن از رفع تصرف اعیانی های غیرمجاز حریم رودخانه حفاظت شده سردآبرود کلاردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق اکبری از رفع تصرف اعیانی‌های غیرمجاز حریم رودخانه حفاظت شده سردآبرود کلاردشت و اعاده به وضع سابق اراضی کشاورزی در حوزه قضائی دابودشت، با هدف جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در استان خبر داد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ حریم رودخانه‌ها اظهارکرد: با پیگیری‌های دادستان حوزه قضائی کلاردشت از اعیانی‌های غیرمجاز در حریم رودخانه حفاظت شده سردآبرود نیز رفع تصرف شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: شناسایی تصرفات غیرقانونی بستر رودخانه‌ها در استان در دستور کار قرار دارد و با کسانی که به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به دیوارکشی یا ساخت باغ و ویلا در بستر رودخانه می‌کنند برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

حجت الاسلام اکبری افزود: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در راستای حفظ بستر زمین و جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، هشت هزار و ۲۰۰ متر از اراضی کشاورزی روستای شانه بند ونرگس مرز در حوزه قضائی بخش دابودشت به وضعیت کاربری سابق بازگشت.

کد مطلب 5921702

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