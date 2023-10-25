بناهای غیرمجاز حریم رودخانه سردآبرود رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق اکبری از رفع تصرف اعیانی‌های غیرمجاز حریم رودخانه حفاظت شده سردآبرود کلاردشت و اعاده به وضع سابق اراضی کشاورزی در حوزه قضائی دابودشت، با هدف جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در استان خبر داد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ حریم رودخانه‌ها اظهارکرد: با پیگیری‌های دادستان حوزه قضائی کلاردشت از اعیانی‌های غیرمجاز در حریم رودخانه حفاظت شده سردآبرود نیز رفع تصرف شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: شناسایی تصرفات غیرقانونی بستر رودخانه‌ها در استان در دستور کار قرار دارد و با کسانی که به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به دیوارکشی یا ساخت باغ و ویلا در بستر رودخانه می‌کنند برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

حجت الاسلام اکبری افزود: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در راستای حفظ بستر زمین و جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، هشت هزار و ۲۰۰ متر از اراضی کشاورزی روستای شانه بند ونرگس مرز در حوزه قضائی بخش دابودشت به وضعیت کاربری سابق بازگشت.