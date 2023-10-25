به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی صبح روز چهارشنبه ۳ آبان ماه در آیین زنگ پدافند غیرعامل، ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، گفت: فرهنگ‌سازی در مقوله پدافند غیرعامل امری اجتناب‌ناپذیر است و روزبه‌روز رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل و تکمیل زیرساخت‌های این حوزه بیشتر احساس می‌شود.

وی در ادامه افزود: پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه و غیرنظامی برای کاهش آسیب‌ها و تهدیدات با اولویت مراکز حساس و حیاتی کشور است.

حسنی تاکید کرد: به هر میزان اقدامات ما در حوزه پدافند غیرعامل از سطح بالاتری برخوردار باشد سطح بازدارندگی در برابر تهاجمات دشمن نیز بالاتر می‌رود و هر قدر برنامه‌ریزی و تکمیل زیرساخت‌های پدافند و پدافند غیرعامل بهتر باشد تهاجم برای دشمن هزینه‌بر است و ما در این مواقع فرصت بیشتری برای مدیریت بحران داریم.

وی با تاکید بر رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در تمامی ادارات به ویژه مراکز حساس و حیاتی، خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل برای کشورهایی که بیش از سایر کشورها مورد هجوم هستند ضرورت دارد.

معاون استاندار ایلام با تاکید بر فرهنگ‌سازی و نهادینه شدن بحث رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل، عنوان کرد: پدافند غیرعامل باید تبدیل به یک فرهنگ و باور شود.

حسنی با اشاره به ساخت و سازها و ضرورت رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در پروژه‌ها و ساختن یک حصار امن توسط پدافند غیرعامل، گفت: رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در تمامی ساخت و سازها الزامی و ضروری است چراکه هر قدر آمادگی ما در این حوزه کمتر باشد به طور طبیعی ضربه‌پذیری ما نیز بیشتر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ ۶ روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ اشاره کرد و گفت: در آن سال میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر، سوریه و اردن و عراق نبردی رخ داد که در آن مقطع ۴۰۰ فروند هواپیما جنگی مصری آماده حمله به اسرائیل بودند، ژنرال‌های اسرائیلی که کار کشور تازه تأسیس خود را با بلند شدن هواپیماهای مصری تقریباً تمام شده می‌دیدند تصمیم به نابودی جنگنده‌های مصری قبل از بلند شدن گرفتند، نیروی هوایی اسرائیل طی عملیاتی با حمله‌ای غافلگیرانه به فرودگاه‌های نظامی مصر طی چند ساعت ۳۳۸ فروند از هواپیماهای جنگی مصر را منهدم کرد.

معاون استاندار ایلام اضافه کرد: چون رژیم جعلی اسرائیل اطلاعاتی از مکان استقرار این هواپیمای جنگی و زمان حمله بدست آورده بود این ضربه سنگین را به مصر زد و در نهایت جنگ با پیروزی اسرائیل به پایان رسید.

وی تاکید کرد: اگر چنانچه پدافند استتار و اختفا رعایت می‌شد منجر به این شکست نمی‌شد.

حسنی در بخش سوم سخنان خود به مقاومت و ایستادگی مردم غزه به ویژه کودکان اشاره و تاکید کرد: وقتی یک کودک برای برادر خود شهادتین می‌خواند نشان می‌دهد که چگونه مردم جبهه مقاومت آموزه‌های دینی را فرا گرفتند.

معاون استاندار ایلام ادامه داد: مکتب مقاومت یک مکتب قوی است. با عملیات غافلگیرانه «طوفان‌الاقصی»، رژیم جعلی اسرائیل از آمریکا درخواست ارسال بمب می‌کند و این همه بمب‌های قوی برای کشتن کودکان بی‌دفاع از آن استفاده می‌شود.

حسنی اضافه کرد: براساس وعده خداوند متعال، حملات رژیم اسرائیل و ارسال بمب‌ها بر سر کودکان بی‌دفاع فلسطین، آغاز سقوط دشمنان است.

وی بیان داشت: در عصر حاضر ضرورت دارد دانش‌آموزان خود را در مقابل دشمن به سلاح علم و دانش و دشمن‌شناسی مجهز کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام ادامه داد: رسانه‌ها و معلمان در این مقطع ماهیت واقعی جبهه استکبار را آشکار کنند.

شعار امسال پدافند غیرعامل «ایران پایدار به وسعت ایران به بلندای امید» است.

گفتنی است در پایان این آیین معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام از نمایشگاه دستاوردهای پدافند غیرعامل بازدید کرد.