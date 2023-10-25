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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۰

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران:

مساله پسماند مازندران با حضور رییس جمهور رسیدگی می شود

مساله پسماند مازندران با حضور رییس جمهور رسیدگی می شود

ساری- سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: مساله پسماند مازندران با حضور رییس جمهور و وزرای مرتبط بررسی و رسیدگی می شود.

احمد توکلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پیش جلسه شورای عالی مدیریت پسماند با حضور منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: این نشست قبل از جلسه استانداران با با ریاست جمهوری برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه درباره پسماند استان مازندران به ویژه سایت‌های ساری، قائمشهر، بابل و آمل مسائلی مطرح شد و قرار است مسئله پسماند استان با رئیس جمهور، استانداران و وزاری مرتبط بررسی و برای رفع آن تصمیم گیری شود.

به گزارش مهر، روزانه سه هزار تن پسماند در مازندران تولید می‌شود و این میزان در روزهای تعطیل و پایانی هفته دو برابر می‌شود.

۹ سایت و ذون بندی پسماند نیز در مازندران تعریف شده است.

کد مطلب 5921714

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