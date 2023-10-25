مساله پسماند مازندران با حضور رییس جمهور رسیدگی می شود

احمد توکلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پیش جلسه شورای عالی مدیریت پسماند با حضور منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: این نشست قبل از جلسه استانداران با با ریاست جمهوری برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه درباره پسماند استان مازندران به ویژه سایت‌های ساری، قائمشهر، بابل و آمل مسائلی مطرح شد و قرار است مسئله پسماند استان با رئیس جمهور، استانداران و وزاری مرتبط بررسی و برای رفع آن تصمیم گیری شود.

به گزارش مهر، روزانه سه هزار تن پسماند در مازندران تولید می‌شود و این میزان در روزهای تعطیل و پایانی هفته دو برابر می‌شود.

۹ سایت و ذون بندی پسماند نیز در مازندران تعریف شده است.