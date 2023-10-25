دریا در استان بوشهر متلاطم است/ تداوم وزش بادهای شدید

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، از امروز بعد از ظهر و طی روز پنجشنبه با گذر امواج ناپایدار جو، ضمن وزش بادهای شدید شمال غربی و افزایش تلاطم دریا، در برخی از نقاط استان احتمال وقوع بارش‌های پراکنده باران، رعدوبرق، وزش تندباد لحظه‌ای و خیزش گردوخاک محلی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی طی روز جمعه و شنبه در سواحل مرکزی و جنوبی استان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی از امشب تا فردا ظهر افزایش ابر و احتمال وقوع بارش پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، از امشب به تدریج ۱۲ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و از امشب به تدریج ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر گاهی بیش از ۲۱۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.