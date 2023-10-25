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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۲۴

با جذب اسپانسر جدید؛

بازیکنان استقلال به دریافت مطالباتشان امیدوار شدند

بازیکنان استقلال به دریافت مطالباتشان امیدوار شدند

بازیکنان تیم فوتبال استقلال امیدوار شدند با جذب اسپانسر جدید از سوی باشگاه، بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند.

به گزراش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران قرار است روز جمعه و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی به مصاف آلومینیوم اراک برود. مدیران استقلال در تلاش هستند تا بعد از این دیدار و قبل از بازی برابر شمس آذر قزوین، بخشی از مطالبات بازیکنان را پرداخت کنند.

مسئولان استقلال به دنبال این هستند تا ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان پرداخت کرده ضمن اینکه در صورت پیروزی برابر آلومینیوم اراک، پاداش دو برد اخیر را هم به حساب بازیکنان و کادر فنی واریز کنند.

مدیرعامل استقلال قرارداد اسپانسری جدیدی را برای باشگاه امضا کرده که گفته می شود مبلغ این قرارداد ۳۸ میلیارد تومان است. با توجه به اخطاری که کوین یامگا به مدیران استقلال بابت دریافت مطالباتش داده بوده است، مدیرعامل استقلال در تلاش است تا از همین مبلغ اسپانسر طلب کوین یامگا را هم به حساب او واریز کند.

کد مطلب 5921752

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