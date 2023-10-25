استاندار کرمانشاه از پروژه بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه و علی نبییان معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مجری طرح‌های بیمارستانی، عمومی و دولتی از پروژه بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی در کمربندی غربی شهر کرمانشاه بازدید کردند.

در پایان این بازدید نشستی با حضور معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه، مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی موانع پیشرفت سریع‌تر پروژه را بررسی و پیگیری کردند.

گفتنی است، پروژه مهم بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کرمانشاه چندین سال است که در شرایط رکود و پیشرفت کند قرار دارد اما بتازگی، حمایت‌ها برای تحرک بیشتر در آن آغاز شده است و اکنون کارگاه کاملاً فعال است.