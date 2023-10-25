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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۱

صالحی خبر داد؛

تعیین تکلیف ۲۴۶ دستگاه کشنده در پی دستورات دادستان کل کشور

تعیین تکلیف ۲۴۶ دستگاه کشنده در پی دستورات دادستان کل کشور

دادستان تهران گفت: در پی بازدید دادستان کل کشور از اداره کل گمرک تهران و در نتیجه دستورات و اقدامات انجام شده، تعداد ۲۴۶ دستگاه کشنده در تهران ترخیص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران بیان کرد: حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور، ماه گذشته، از اداره کل گمرک تهران بازدید به عمل آورد و با توجه به بلاتکلیف ماندن تعداد زیادی از دستگاه‌های کشنده که از یک تا ۳ سال گذشته، دستورات لازم را در خصوص رفع ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف صادر کرد.

دادستان تهران با بیان اینکه دستورات و اقدامات انجام شده نسبت به سازمان‌هایی که متعهد به انجام وظیفه شده بودند، در کمتر از یک ماه منتج به نتیجه مطلوب شده است اظهار کرد: با دستور مقام قضایی، خوشبختانه این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شده است و از نظر قانونی و سازمان‌های دولتی مربوط، منعی برای ترخیص آن‌ها وجود ندارد.

وی از مالکان خودروهای ترخیص شده خواست تا نهایتاً ظرف ۵ روز، نسبت به ترخیص خودرو خود اقدام کنند تا مشمول مقررات کالاهای متروکه نشوند.

ششم مهرماه، حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور به همراه علی صالحی دادستان تهران از اداره کل گمرک تهران بازدید کردند.

در این بازدید دادستان کل کشور برای تعیین تکلیف ۴ هزار و ٢۶۴ دستگاه کشنده که در ۱۱ گمرک کشور بلاتکلیف مانده‌اند، ۲ هفته مهلت داد.

کد مطلب 5921772

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