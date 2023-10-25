آیین عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه خراسان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام جشن و شادکامی ولادت امام حسن عسکری (ع)، آیین عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه خراسان در حاشیه جلسه درس خارج فقه آیت الله سید احمد علمالهدی و به میزبانی مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد.
آیت الله سید احمد علم الهدی، نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی در این مراسم اظهار کرد: نقطه کمال تربیت طلاب، جایی است که فرد بهموازات مراتب اخلاقی و کمالات علمی، سرباز و نوکر خاص امام زمان (عج) باشد. بر همین اساس، فضای کلی حوزههای علمیه هم باید به گونهای باشد که محصول آن، طلبه عالم، بااخلاق و از همه مهمتر خدمتگزار خالص امام زمان (ع) باشد.
نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی افزود: از گذشته تاکنون، هیچگاه شرایط کلی عالم و فضای فکری بشر بهاندازه امروز برای پذیرش معرفت ظهور آماده نبوده و در این وضعیت، این ضرورت وجود دارد که طلاب ما خود را محدود به مستحبات و نوافل یا تحصیلات و کسب علوم حوزوی ندانند زیرا طلبه در ماهیت وجودی، نوکر صادق و سرباز مخلص امام زمان خود است و با اینکه جایگاههای عالی علمی و مراتب فوقالعاده تقوا خوب است اما والاتر از همه بینش سیاسی و بصیرتی است که باید در وجود طلاب نهادینه شود.
گفتنی است؛ سلسله جلسات درس خارج فقه آیت الله علمالهدی همچون سال گذشته با محوریت «فقه امنیت»، با حضور طلاب حوزه علمیه خراسان در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار میشود. علاقه مندان میتوانند برای دریافت کتاب و جزوات این سرفصل به پایگاه اطلاعرسانی آیتالله علمالهدی مراجعه کنند.
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