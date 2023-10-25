آیین عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه خراسان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام جشن و شادکامی ولادت امام حسن عسکری (ع)، آیین عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه خراسان در حاشیه جلسه درس خارج فقه آیت‎ الله سید احمد علم‌الهدی و به میزبانی مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد.

آیت الله سید احمد علم الهدی، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی در این مراسم اظهار کرد: نقطه کمال تربیت طلاب، جایی است که فرد به‌موازات مراتب اخلاقی و کمالات علمی، سرباز و نوکر خاص امام زمان (عج) باشد. بر همین اساس، فضای کلی حوزه‌های علمیه هم باید به گونه‌ای باشد که محصول آن، طلبه عالم، بااخلاق و از همه مهم‌تر خدمتگزار خالص امام زمان (ع) باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی افزود: از گذشته تاکنون، هیچ‌گاه شرایط کلی عالم و فضای فکری بشر به‌اندازه امروز برای پذیرش معرفت ظهور آماده نبوده و در این وضعیت، این ضرورت وجود دارد که طلاب ما خود را محدود به مستحبات و نوافل یا تحصیلات و کسب علوم حوزوی ندانند زیرا طلبه در ماهیت وجودی، نوکر صادق و سرباز مخلص امام زمان خود است و با اینکه جایگاه‌های عالی علمی و مراتب فوق‌العاده تقوا خوب است اما والاتر از همه بینش سیاسی و بصیرتی است که باید در وجود طلاب نهادینه شود.

گفتنی است؛ سلسله جلسات درس خارج فقه آیت ‎الله علم‌الهدی همچون سال گذشته با محوریت «فقه امنیت»، با حضور طلاب حوزه علمیه خراسان در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار می‌شود. علاقه‎ مندان می‌توانند برای دریافت کتاب و جزوات این سرفصل به پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‎الله علم‌الهدی مراجعه کنند.