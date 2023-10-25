افزایش ۱۳۳ درصدی شبکه گذاری گاز در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حجتی پور اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۲۶۴ کیلومتر شبکه در سطح استان قزوین اجرا شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۳۳ درصدی داشته است.

وی افزود: ۲۳۲ کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و ۳۲ کیلومتر شبکه گذاری فولادی انجام شده است.

حجتی پور با اشاره به اهمیت تولید و صنعتی بودن استان قزوین و با توجه به تحقق شعار سال در راستای مهار تورم و رشد تولید عنوان کرد: نیمه نخست سال در بخش صنایع به ۸۱ واحد تولیدی - صنعتی گازرسانی شده است.

وی همچنین تصریح کرد: در شش ماهه ابتدای سال ۲ هزار و ۴۱۱ انشعاب نصب شده که از این تعداد ۶۷۹ انشعاب شهری و ۱۷۳۲ انشعاب روستایی بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در ادامه بیان کرد: به جهت بهره‌مندی مشترکین از نعمت گاز طبیعی در این شش ماهه، ۱۹۳۸ مشترک روستایی و ۴۳۲۴ اشتراک شهری به مشترکین استان اضافه شده است.