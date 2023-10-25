هفته پژوهش فرصتی برای تمرکز بر حوزه فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حدادپور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست گذاری هفته پژوهش و فناوری استان البرز در سال ۱۴۰۲ که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تولید و توسعه علم، دستیابی به فناوری برای ارتقا و جایگاه علمی کشور در جهان و کسب ثروت به منظور بهبود در وضعیت زندگی مردم و رفاه عمومی مرهون مطالعات و پژوهش‌های نخبگان، دانشمندان، پژوهشگران و فناوران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی و مراکز دولتی و غیر دولتی است.

وی افزود: هفته پژوهش فرصت مغتنمی است تا بر ابعاد امر پژوهش و فناوری تمرکز شود و انتخاب و معرفی برگزیدگان این حوزه و تجلیل از آنها فرصت تعامل و ذی‌نفعان این حوزه را به شیوه‌هایی نظیر برگزاری نمایشگاه، فن بازار، همایش، سمینار و… ایجاد می‌کند.

البرز رتبه برتر کشوری را در زمینه پژوهش و فناوری کسب کرد

در ادامه این جلسه حسین کلانتری خلیل آباد، رئیس یکی از دانشگاه‌های البرز با اشاره به برگزاری همایش ملی سلامت و خود مراقبتی در گروه‌های آسیب پذیر، همایش کشاورزی دانش بنیان تغییر اقلیم و امنیت غذایی و رویداد ملی عصر امید در حوزه تخصصی هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در مهر ماه سال جاری اظهار کرد: دانشگاه البرز و واحد کرج با دارا بودن قابلیت و ظرفیت‌های موجود و بالقوه جشنواره هفته پژوهش و فناوری را در سال گذشته با کیفیت بالا برگزار کرد که استان البرز توانست رتبه برتر کشوری را در زمینه پژوهش و فناوری کسب کند.

وی اذعان داشت: ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در استان‌ها، تشویق و ترغیب پژوهشگران و فناوران به تولید علم و فناوری، تبیین فرصت موجود پژوهش و فناوری برای اشتغال و کار آفرینی در سطح استان، بستر سازی یافته‌های پژوهشی از اهداف ملی برگزاری هفته پژوهش و فناوری هستند.

رئیس یکی دانشگاه‌های البرز خاطر نشان کرد: عرضه عملکردهای مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه‌ها، تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر، ارزیابی فعالیت‌ها ی پژوهشی و فناورانه یکساله دستگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، مراکز رشد، پارک علم و فناوری و دستگاه‌های اجرایی، افزایش توجه مدیران استانی به فعالیت‌های پژوهشی از جمله اهداف عملیاتی برگزاری این جشنواره است.

وی به تشریح وظایف اعضا ستاد استانی هفته پژوهش استان پرداخت و از همه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پارک علم و فناوری و … دعوت نمود که برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشنواره هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۲ همکاری لازم را داشته باشند.

در پایان نشست حکم اعضا ستاد استانی قرائت و حسین کلانتری به عنوان دبیر کل ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان البرز در سال ۱۴۰۲ منصوب شد.