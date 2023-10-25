۱۵ خودرو شوتی حامل قاچاق سوخت در کرمان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی پورامینایی در تشریح این خبر گفت: بر اساس اقدامات اطلاعاتی طرح دیگری در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت با اولویت مقابله با خودروهای شوتی توسط ماموران پلیس شهرستان کرمان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ضمن شناسایی و توقیف ۱۵ دستگاه خودرو شوتی حامل قاچاق سوخت مقدار ۱۸ هزارو ۵۳۵ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این زمینه ۱۵ متهم نیز شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به پیگیری ها به منظور دستگیری سایر متهمان این پرونده ها، از عموم مردم خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه دپو و قاچاق کالا و سوخت مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.

قاچاق سوخت طی چندسال اخیر در کرمان به دلیل نزدیکی به مرزهای جنوبی و شرقی تشدید شده و غیر از تاراج سرمایه های ملی کشور، هر از گاهی به حوادث دلخراشی نیز می انجامد.