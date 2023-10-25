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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۵

رییس دادگاه عمومی فاریاب:

باند قاچاق سلاح و مهمات در جنوب کرمان منهدم شد

باند قاچاق سلاح و مهمات در جنوب کرمان منهدم شد

کرمان - رییس دادگاه عمومی فاریاب در جنوب کرمان از انهدام باند بزرگ قاچاق سلاح و مهمات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کرمان، ایمان محمدی روز چهارشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در این رابطه سه متهم بازداشت و یک دستگاه خودرو از قاچاقچیان ضبط و توقیف شده است.

وی تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان فاریاب و پس از انجام یکسری اقدامات منسجم اطلاعاتی مشخص شد، اعضای یک باند قاچاق سلاح و مهمات، قصد انتقال محموله سلاح و مهمات از استان فارس به استان‌های مرکزی را دارند.

این مقام قضائی بیان داشت: رسیدگی به این موضوع در دستور کار دادگستری فاریاب قرار گرفت و دستورات لازم به پلیس امنیت عمومی این شهرستان صادر شد به طوری که امروز طی یک عملیات دقیق، باند فوق مورد ضربه قرار گرفت.

این مقام قضائی هشدار داد: امنیت و آسایش مردم، خط قرمز دادگستری است و با مخلان نظم و امنیت جامعه، بدون اغماض و قاطعانه برخورد خواهد شد.

کد مطلب 5921826

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