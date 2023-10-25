احتمال بارش باران خفیف و پراکنده در نیمه جنوبی کرمانشاه

محمدعلی زورآوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا بعد از ظهر امروز قسمتی تا نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط ممکن است به خصوص در نیمه جنوبی استان کرمانشاه با بارش‌های خفیف و پراکنده‌ای نیز همراه گردد.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از ساعات عصر امروز تا اواسط هفته آینده با استقرا شرایط نسبتاً پایدار در سطح استان کرمانشاه، رشد ابر و در بعضی ساعات وزش باد مهمترین پدیده‌های مورد انتظار می‌باشند.

وی ادامه داد: همچنین دمای هوا امروز و امشب کاهش و از فردا تا دوشنبه هفته آینده به آرامی روندی رو به افزایش خواهد داشت.