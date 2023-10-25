همایش پدافند شیمیایی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه همایش پدافند شیمیایی با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، مدرسانی از شرکت مشاور پدافند غیر عامل کشور و مدیران ادارات و صنایع استان در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

این همایش با هدف فرهنگ سازی، ارتقا آمادگی و آموزش، معرفی پژوهش‌ها و فناوری‌های نوین هوشمند درصد و پایش تهدیدها برگزار شد.

کاهش آسیب‌پذیری‌ها، ارتقای مصونیت، تداوم کارکرد، مدیریت بحران‌های صنعتی تروریسم شیمیایی، افزایش تاب‌آوری و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و حساس، برقراری امنیت در زنجیره تأمین مواد شیمیایی (تولید، نگهداری، توزیع، حمل‌ونقل) از دیگر هدف‌های این همایش بود.

