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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۶

همایش پدافند شیمیایی در کرمانشاه برگزار شد

همایش پدافند شیمیایی در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- همایش پدافند شیمیایی با هدف فرهنگ سازی، ارتقاء آمادگی و آموزش، معرفی پژوهش‌ها و فناوری‌های نوین هوشمند درصد و پایش تهدیدها برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه همایش پدافند شیمیایی با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، مدرسانی از شرکت مشاور پدافند غیر عامل کشور و مدیران ادارات و صنایع استان در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

این همایش با هدف فرهنگ سازی، ارتقا آمادگی و آموزش، معرفی پژوهش‌ها و فناوری‌های نوین هوشمند درصد و پایش تهدیدها برگزار شد.

کاهش آسیب‌پذیری‌ها، ارتقای مصونیت، تداوم کارکرد، مدیریت بحران‌های صنعتی تروریسم شیمیایی، افزایش تاب‌آوری و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و حساس، برقراری امنیت در زنجیره تأمین مواد شیمیایی (تولید، نگهداری، توزیع، حمل‌ونقل) از دیگر هدف‌های این همایش بود.

کد مطلب 5921857

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