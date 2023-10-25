عبدالوحید محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۶۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه در سال ۱۴۰۲ به استان کرمانشاه تخصیص یافته است.

وی افزود: تاکنون تعداد هزار و ۶۹۰ طرح به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۸۵۱ میلیون تومان به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: ۲۹۵ طرح با ۲۹ میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومان توسط ۸ بانک عامل ملی، توسعه تعاون، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات، پست بانک، قرض الحسنه مهر پرداخت شده است.

به گفته وی، بانک ملی و بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران با پرداخت ۱۱ میلیارد تومان، ۵ میلیارد تومان و ۳ میلیارد تومان و ۶۰۰ میلیون تومان بالاترین پرداخت داشته‌اند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: عملکرد بانک‌های عامل در حوزه پرداخت مشاغل خانگی در پایان آبان باید به ۶۰ درصد برسد.

وی یادآور شد: کاهش سه برابری نرخ بیکاری استان در فصل تابستان سال جاری نسبت به مشابه ۱۴۰۱ نتیجه عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل می‌باشد.