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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۲

با مصوبه مجلس؛

سازمان محیط زیست مکلف به تهیه برنامه مقابله با گرد و غبار شد

سازمان محیط زیست مکلف به تهیه برنامه مقابله با گرد و غبار شد

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد برنامه پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار تهیه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۱ به لایحه برنامه هفتم موافقت کردند:.

بر این اساس، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

کد مطلب 5921885
زهرا علیدادی

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