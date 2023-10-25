تخصیص منابعی از محل مالیات بر ارزش افزوده برای همگانی شدن ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۴ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰.۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزشافزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانیشدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانههای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانهها پرداخت میشود.
تبصره ۱- این اعتبار فقط در استانها هزینه میشود.
تبصره ۲- پرداخت هر گونه وجهی از این محل به ورزش حرفهای ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
همچنین نمایندگان ماده الحاقی ۶ به کل لایحه را تصویب کردند که بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است کلیه دفاتر شرکتهای صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از بیتالمال است را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید.
در صورت عدم انتقال، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر درآمد سالانه دو برابری برای این شرکتها منظور نماید.
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