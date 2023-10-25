ثبت نام ۵۳۲ گیلانی برای انتخابات مجلس

جواد شفیعی ثابت در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۵۳۲ نفر تا پایان روز ششم ثبت نام دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گیلان اقدام به نام نویسی نهایی کردند.

وی با بیان اینکه رکورد ثبت نام داوطلبین در ادوار مختلف گیلان شکسته شد، افزود: از تعداد ۵۳۲ نفر ۵۲ نفر از بانوان و ۴۸۰ نفر از آقایان برای ۱۱ حوزه انتخابیه گیلان ثبت نام کرده‌اند.

دبیر ستاد انتخابات گیلان ادامه داد: ۱۹ درصد داوطلبین ۵۰ تا ۵۵ سال، ۱۸ درصد ۴۰ تا ۴۵ سال و ۱۴ درصد ۴۵ تا ۵۰ سال و ۱۴ درصد ۵۵ تا ۶۰ سال و ۱۵ درصد نیز ۳۵ تا ۴۰ سال و ۷ درصد هم ۳۰ تا ۳۵ سال سن دارند.

شفیعی ثابت با اشاره به جزئیات بیشتر ثبت نام نهایی انتخابات مجلس، اضافه کرد: ۷۸ درصد داوطلبان تا پایان روز ششم، کارشناسی ارشد و ۱۴ درصد دکتری و ۲ درصد حوزوی و ۶ درصد مدرک تحصیلی کارشناسی دارند و ۲۷ درصد نیز سوابق ایثارگری و ۳ درصد مشمول ماده ۳۳ قانون انتخابات (نیاز به استعفا) هستند.

وی با اشاره به آمار حوزه‌های انتخابیه گیلان در ثبت نام نهایی کاندیداها، افزود: تاکنون در حوزه انتخابیه رشت و خمام ۱۴۶ نفر، رودسر و املش ۵۸ نفر، لاهیجان و سیاهکل ۵۴ نفر، تالش، ماسال و رضوانشهر ۵۴ نفر، فومن و شفت ۴۲ نفر، بندرانزلی ۳۹ نفر، آستارا ۲۹ نفر، لنگرود ۲۹ نفر، رودبار ۳۲ نفر، صومعه سرا ۲۲ نفر و آستانه اشرفیه ۲۷ نفر ثبت نام کرده‌اند.

دبیر ستاد انتخابات گیلان ادامه داد: در دوره نهم مجلس ۲۰۲ نفر در دوره دهم ۳۶۷، در دوره یازدهم ۴۶۷ ثبت کرده بودند که تاکنون شاهد رکورد شکنی اعلام داوطلبی در تاریخ ادوار مجلس در دوره دوازدهم در استان گیلان هستیم.