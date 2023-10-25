 سهم ۱۵۰ هزار واحدی فارس از طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا طالبان که عصر چهارشنبه در همایش ملی «مدیریت انرژی در ساختمان» در شیراز با تاکید بر اینکه مباحث ۱۹ و ۲۱ مقررات ملی ساختمان به شکل ویژه در فارس دنبال می‌شود، اظهار کرد: این دو مباحث به ترتیب ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان و همچنین پدافند غیر عامل را شامل می‌شود که در همین راستا به شکل ویژه در استان دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به سهم ۱۵۰ هزار واحدی فارس از طرح نهضت ملی مسکن در استان فارس، اعلام کرد: در همین راستا یک تیم مستقل از سایر مباحث از جمله حوزه تأمین زمین، پروانه‌های ساختمانی و آماده سازی ها را به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اختصاص داده ایم که بر روی این موضوع کار می‌کنند.

طالبان با بیان تفاوت‌های طرح نهضت ملی مسکن با طرح مسکن مهر، ابراز کرد: ما ساخت و سازها را در طرح نهضت ملی مسکن به سمت یک طبقه و ۲ طبقه سوق داده ایم و فقط در چند شهر به شکل چهار و پنج طبقه در حال اجرا است.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس ابراز امیدواری کرد که رعایت مبحث ۱۹ شاید قدری در این پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن راحت تر باشد.

او تاکید کرد: امروز که دولت سیزدهم برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور پیشگام شده است، باید رعایت این مبحث مهم جدی گرفته شود و امیدواریم این مبحث که در استان دنبال می‌شود، در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گیرد.

طالبان، همچنین به افتتاح برج علم فناوری مستقر در پارک علم و فناوری فارس در سفر دوم رئیس جمهور به این استان نیز اشاره و عنوان کرد: در پارک علم و فناوری استان یک مرکز رشد و فناوری ایجاد کرده ایم که هر هفته یکی از دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در فارس در این مرکز مستقر خواهند شد.

وی گفت: همچنین یک سامانه به نام سامانه شهر - راه ایجاد شده که در این سامانه تا امروز که یک ماه از ایجاد آن می‌گذرد ۵۰ نیاز دستگاه‌های زیر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی احصاء شده و هر هفته یکی از این دستگاه‌ها در این سامانه مستقر می‌شوند و نیازمندی‌های خودشان را مطرح می‌کنند و این نیازمندی‌ها در قالب قرارداد توسط شرکت‌های دانش بنیان تأمین خواهد شد.

طالبان ادامه داد: این آمادگی را داریم که نظام مهندسی ساختمان فارس نیز ذیل اداره کل راه و شهرسازی فارس در این مرکز حضور یابد تا به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان کمک شود.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس خاطر نشان کرد: همچنین این آمادگی را داریم که مباحث آموزشی را با دعوت از استادان مطرح کشور به شکل فیلم تهیه و با قرار دادن بر روی سامانه شهر – راه در اختیار مهندسان استان قرار دهیم.