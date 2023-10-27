امیرحسین اصلانیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با دیدار این تیم مقابل استقلال تاجیکستان در لیگ قهرمانان آسیا که با برتری دو بر صفر سرخپوشان همراه بود، اظهار داشت: شاگردان گل محمدی یک سر و گردن در تمام طول بازی از حریف بالاتر بودند و حضور تماشاگران در جهت انگیزه دادن به بازیکنان پرسپولیس و کاهش روحیه بازیکنان استقلال تأثیر گذار بود. آنها با ارائه نمایشی زیبا توانستند سه امتیاز حساس و حیاتی را کسب کنند.

او ادامه داد: از درخشش علیرضا بیرانوند در این بازی نباید غافل شد. او با مهار ضربه پنالتی نقش پررنگی در کسب این پیروزی داشت. یک دروازه بان ۶ دُنگ هم برای پرسپولیس و هم برای تیم ملی لازم است که خدا را شکر علیرضا بیرانوند توانسته هم در تیم باشگاهی خود و هم در عرصه ملی عملکرد خوبی را از خود به جای بگذارد. داشتن یک دروازه بان مطمئن از ۱۰۰ بازیکن بهتر است که الحمدالله خیال گل محمدی از این بابت راحت است و با هیچ چالشی رو به رو نخواهد بود.

پرسپولیس بهترین بازیکنان را دارد

اصلانیان درباره نقاط ضعف و قدرت پرسپولیس در این فصل گفت: پرسپولیس در اکثر خطوط دارای بهترین بازیکنان است و حتی بازیکنان جوان و ذخیره‌ای که برای دقایقی وارد زمین می‌شوند توانسته اند عملکرد خوبی را داشته باشند اما اگر بخواهیم خیلی جزئی به ضعف پرسپولیس بپردازیم، داشتن یک بازیکن در سمت چپ که بتواند سانتر های خوبی داشته باشد و پاس‌های کات بکی را برای دیگر بازیکنان فراهم سازد از نقاط ضعف پرسپولیس است که از داشتن چنین بازیکنی رنج می‌برد.

این کارشناس فوتبال افزود: نکته دوم را می‌توان به نبود یک مهاجم خارجی تمام عیار در تیم اشاره کرد. متأسفانه مسائل مربوط به سقف بودجه، کار را برای باشگاه‌ها بسیار سخت کرده و نمی‌شود بازیکن دلخواه سرمربی را خریداری کرد. یحیی گل محمدی پیش از آغاز فصل بارها اعلام کرد که اسامی مهاجمانی که به مدیران داده است یک میلیون و پانصد هزار دلار به بالا قیمت دارند که با توجه به شرایط کنونی خرید چنین مهاجمی از توان باشگاه بر نمی‌آید.

نبود یک مهاجم خارجی و تمام عیار به پرسپولیس ضربه می‌زند

اصلانیان خاطر نشان کرد: اگر یک مهاجم تمام کننده در پرسپولیس وجود داشت به نظرم شاهد یکی از بی نقص ترین پرسپولیس های تاریخ بودیم. همچنین اگر یکی، دو هافبک بازیساز هم در تیم وجود داشت قطعاً شرایط برای پرسپولیس بسیار فرق می‌کرد.

پیشکسوت پرسپولیس درباره حواشی‌های اخیر در این تیم و بحث و جدال‌هایی که بین یحیی گل محمدی و مدیرعامل باشگاه رخ داد و حتی درگیری لفظی که بین دو بازیکن این تیم در دیدار مقابل استقلال تاجیکستان به وجود آمد، بیان کرد: سرمربی ای که توانسته سه جام در یک فصل برای پرسپولیس بیاورد باید یه خواسته‌های او احترام گذاشت. در همه جای دنیا چنین مربی ای را بالای سر خود خواهند گذاشت اما در کشور ما رفتارهای مناسبی با مربیان صورت نمی‌گیرد. باید بهترین‌ها در اختیار بازیکنان و اعضای تیم قرار بگیرد تا آنها با آسودگی به مصاف رقبای خود چه در لیگ داخلی و چه لیگ آسیایی بروند.

بازی کردن در انزلی همیشه سخت بوده است

مهاجم اسبق تیم فوتبال پرسپولیس درباره دیدار این هفته سرخپوشان مقابل ملوان در لیگ برتر، گفت: در زمان ما همیشه بازی کردن در انزلی دشوار بود. فشاری که هواداران به بازیکنان وارد می‌کنند و همچنین وضعیت چمن ورزشگاه یکی از دغذغه های ما بود. امیدوارم وضعیت چمن ورزشگاه به بهترین شکل باشد تا بازیکنان پرسپولیس بتوانند به بهترین شکل ممکن سبک بازی خود را پیاده کنند و انشاالله دست پُر به تهران باز گردند.