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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۱

سرپرست آموزش و پرورش استان همدان؛

ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل در بین دانش‌آموزان

ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل در بین دانش‌آموزان

همدان_ سرپرست آموزش و پرورش استان همدان گفت: توسعه و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل و ارتقای آموزش‌های عمومی در بین دانش‌آموزان و فرهنگیان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زارعی در آئین آغازین هفته پدافند غیرعامل که باحضور جمعی از مسئولین و دانش آموزان در دبیرستان شهدای دانش آموز ناحیه یک برگزار گردید، با تبریک فرارسیدن این هفته اظهار داشت: این هفته فرصت مغتنمی است تا با هدف توسعه و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل و ارتقای آموزش‌های عمومی به ویژه در بین دانش آموزان و فرهنگیان اقدام نمائیم.

زارعی با اشاره به شعار امسال هفته پدافند غیرعامل «تحت عنوان ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید – پدافند غیر عامل دفاع همه جانبه در برابر جنگ ترکیبی» گفت: جهت ارتقای ضریب ایمنی باید تمامی برنامه‌ها پیوست پدافند غیرعامل داشته باشد و برای ایجاد آرامش در بین دانش آموزان می‌بایست موانع حذف و در این خصوص تولید محتوا و برنامه‌های متعدد اجرا شود.

وی ضمن تاکید به اهمیت آموزش خانواده، تصریح کرد: جلسات انجمن اولیا و مربیان مدارس در طول سال بویژه در این هفته با رویکرد پدافند غیرعامل تشکیل شود.

سرپرست آموزش و پرورش استان همدان خاطرنشان کرد: در این هفته برنامه‌های مختلفی از جمله انتشار محتواهای آموزشی و فرهنگی در فضای مجازی بویژه در شبکه شاد از جمله اقداماتی است که با هدف فرهنگ سازی پدافند در ایام هفته پدافند غیرعامل انجام خواهد شد.

کد مطلب 5921930

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