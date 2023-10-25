به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زارعی در آئین آغازین هفته پدافند غیرعامل که باحضور جمعی از مسئولین و دانش آموزان در دبیرستان شهدای دانش آموز ناحیه یک برگزار گردید، با تبریک فرارسیدن این هفته اظهار داشت: این هفته فرصت مغتنمی است تا با هدف توسعه و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل و ارتقای آموزش‌های عمومی به ویژه در بین دانش آموزان و فرهنگیان اقدام نمائیم.

زارعی با اشاره به شعار امسال هفته پدافند غیرعامل «تحت عنوان ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید – پدافند غیر عامل دفاع همه جانبه در برابر جنگ ترکیبی» گفت: جهت ارتقای ضریب ایمنی باید تمامی برنامه‌ها پیوست پدافند غیرعامل داشته باشد و برای ایجاد آرامش در بین دانش آموزان می‌بایست موانع حذف و در این خصوص تولید محتوا و برنامه‌های متعدد اجرا شود.

وی ضمن تاکید به اهمیت آموزش خانواده، تصریح کرد: جلسات انجمن اولیا و مربیان مدارس در طول سال بویژه در این هفته با رویکرد پدافند غیرعامل تشکیل شود.

سرپرست آموزش و پرورش استان همدان خاطرنشان کرد: در این هفته برنامه‌های مختلفی از جمله انتشار محتواهای آموزشی و فرهنگی در فضای مجازی بویژه در شبکه شاد از جمله اقداماتی است که با هدف فرهنگ سازی پدافند در ایام هفته پدافند غیرعامل انجام خواهد شد.

