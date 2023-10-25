ضرورت سیاست گذاری برای ارزیابی کمی و کیفی عملکرد معلمان در رودسر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: شورای آموزش و پرورش یکی از ارکان اصلی و تأثیرگذار در روند آموزشی و پرورشی شهرستان است.
وی با بیان اینکه جریان آموزشی یک جریان سیال و در تعامل و هماهنگی باهم است و نمیتواند انتزاعی و محصور دریک شهر و یا بخش باشد، افزود: هر فردی با هر استعدادی میتواند از امکانات آموزشی گیلان و کشور بهره مند شود و محدودیت برای این موضوع وجود ندارد.
حیدری ساختار مند کردن سیستم آموزشی برای برنامه ریزی را بسیار مفید دانست و گفت: مهمترین مأموریت آموزش و پرورش تربیت نسل آینده به عنوان سرمایههای اجتماعی، حفظ و تداوم دستاوردهای انقلاب است.
فرماندار رودسر تصریح کرد: باید سیاست گذاری در شورای آموزش و پرورش شهرستان رودسر با همکاری رؤسای آموزش و پرورش اتفاق بیفتد تا بتوانیم ارزیابی عملیاتی کمی و کیفی شامل معلمان، دانش آموزان، کادر اداری را داشته باشیم.
وی ادامه داد: بدون شک آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد تربیتی کشور موجب قوام فرهنگ عمومی و تعالی جامعه میباشد و مأموریتی مهم بر عهده دارد و آموزش و پرورش قوی بی شک موجب پیشرفت علمی و تربیتی دانش آموزان و موجب جلوگیری از بزهکاری در جامعه میشود و شورای آموزش و پرورش با تصمیم گیری درست و مناسب میتواند در این فرآیند مؤثر باشد.
فرماندار رودسر با اشاره به اینکه انتظار دارم که در طول هفته برای معلم و دانش آموز برنامه آموزشی پیش بینی شود، تصریح کرد: باید برای سهم تربیتی زمان بیشتری گذاشت و بدون کم و کاست سند بنیادین اجرا شود تا در پایان سال خروجی خوبی از آن بیرون بیاید.
وی، تصمیمگیری، سیاستگذاری و تصمیم سازی را از دیگر وظایف شوراهای آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: آموزش و پرورش وظیفه خطیر تربیت نسل آینده را دارند و این میان شوراهای آموزش و پرورش با سیاستگذاری و تصمیمگیری درست به این دستگاه کمک میکند.
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