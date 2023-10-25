به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقیمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی راهداری استان سمنان از تردد یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۲۲۳ وسیله نقلیه در محورهای ورودی استان سمنان در مهر ماه سال جاری خبر داد و بیان کرد: متوسط تردد ساعتی در محورهای ورودی استان در این بازه زمانی ۲۲۳۱ تردد در ساعت بوده است.

وی با بین اینکه جمعه ۱۴ مهرماه سال جاری پرترددترین روز در این بازده زمانی بوده است، افزود: سهم تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای ورودی استان طی این مدت ۲۰ درصد بوده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان گفت: سامانه‌های هوشمند حمل و نقل از قبیل دوربین‌های نظارت تصویری، سامانه‌های تردد شمار، سیستم توزین در حال حرکت و سامانه‌های ثبت تخلف در کلیه جاده‌های استان سمنان فعال هستند و از این طریق، وضعیت ترافیکی و همچنین رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در محورها مورد کنترل و پایش قرار می‌گیرد.

مقیمی با بیان اینکه پرتردد ترین محور در این بازه محور ایوانکی – شریف آباد بوده، افزود: همواره همکاران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در قالب گشت‌های نظارت راهداری و ترابری فعالیت مضاعفی دارند

وی افزود: سامانه تلفنی گویا و اپراتوری ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی در خصوص آخرین وضعیت جاده‌های کشور است و همچنین سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ نیز آخرین وضعیت و اطلاعات جاده‌های کشور را در اختیار مردم گذاشته و پایگاه اینترنتی www.۱۴۱.ir نیز علاوه بر اطلاعات راه‌ها، وضعیت جاده‌ها را به صورت تصویری در اختیار مردم قرار می‌دهد.