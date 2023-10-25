استان سمنان با بحران کمبود جمعیت روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ارزیابی و نظارت ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان سمنان به میزبانی استانداری بیان کرد: بحران کمبود و پیری جمعیت در استان یکی از دغدغه‌های جدی است که برنامه ریزی های لازم در این حوزه در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از تلاش برای برنامه ریزی برای برون رفت از بحران جمعیت در استان سمنان خبر داد و افزود: جلسات متناظر شهرستانی ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطح شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران به صورت مستمر برگزار شود.

استاندار سمنان خواستار بهره گیری از تمام ظرفیت‌های استان شد و تاکید کرد: از ظرفیت دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، بسیج و سایر موارد به منظور بسترسازی ویژه جوانی جمعیت و فرزند آوری در سطح استان به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.

هاشمی درباره مشوق‌های فرزندآوری نیز افزود: بسته‌های تشویقی ویژه تشویق و ترغیب خانوارها به فرزند آوری در راستای جوانی جمعیت، از مواردی است که باید همواره در دستور کار باشد.