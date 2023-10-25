بازدید از زیرساخت های فرهنگی کهگیلویه/ راه اندازی سینما در دهدشت

محمد خزاعی در حاشیه بازدید از زیر ساخت‌های فرهنگی کهگیلویه در گفت وگو با خبرنگار مهر، افزود: با افتتاح خانه‌های سینما در کهگیلویه، دو سالن به ظرفیت سینماهای استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه شد.

وی از واگذاری زمین از طرف استانداری به اداره کل ارشاد استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و تصریح کرد: یک مجتمع و پردیس سینمایی چند سالنی برای بهره و استفاده مردم در یاسوج ساخته خواهد شد.

خزاعی همچنین در بازدید از سالن شهید آوینی دهدشت با بیان اینکه تقاضا برای تبدیل این مکان به سالن سینما است، ابراز داشت: با آماده شدن زیر ساخت‌ها و رفع نواقص و کمبودها تا پایان سال ۱۴۰۲، این پروژه در طرح‌های سال ۱۴۰۳ تعریف خواهد شد.

رئیس سازمان سینمایی کشور با اشاره به اینکه سال جاری از نظر خرید و تجهیزات بسته شده است، خاطر نشان کرد: سالن شهید آوینی دهدشت برای سال آینده تجهیز و به بهره برداری می‌رسد.

خزاعی یکی از اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد را ایجاد فضاهای مناسب برای خانه سینما عنوان کرد و گفت: قرار بر این است سالن‌های استاندارد سینما و یا مجتمع‌های فرهنگی هنری ارشاد تبدیل به خانه سینما با کاربری ۱۰۰ درصد سینمایی شوند.

وی تاکید کرد: سالن‌های چند منظوره ای که با برنامه منظم و مختص سینما نباشند، قطعاً شکست خواهند خورد.

خزاعی سالن شهید آوینی را با توجه به فضا، لوکیشن و طراحی در جذب مخاطب موفق دانست و افزود: این سالن با ایجاد فضای مناسب برای مردم صرفاً در اختیار سینما قرار خواهد گرفت.