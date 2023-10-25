همه ارکان جامعه نسبت به حجاب مسئول باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی، بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه سطح ایمان جامعه باید در راستای رعایت عفاف و حجاب، تقویت شده و ارتقا یابد، تاکید کرد: نهادهای فرهنگی در این زمینه تلاش کنند.

وی با بیان اینکه خانواده، زن و مرد و در سطح گسترده‌تر، تمامی ارکان جامعه باید نسبت به بحث عفاف و حجاب مسئول و دغدغه مند باشند، افزود: بر اساس آمار، اطلاعات و پژوهش‌های صورت گرفته، تنها زیر ۱۰ درصد از بانوان جامعه حجاب هنجار شکن دارند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه در حوزه عفاف و حجاب تا کنون اقدامات مطلوبی صورت گرفته و امیدواریم در ادامه از بحث تئوری خارج شویم و برنامه‌های ایجابی فرهنگی، تولید محتوای معارفی و گفتمان با جوانان در دستور کار قرار گیرد، بیان کرد: با توجه به مساله معرفی به عنوان پایتخت کتاب، نیاز است تا نظارت بیشتر و ویژه بر عناوین کتاب‌های ارائه شده در نمایشگاه‌های کتاب استان وجود داشته باشد.