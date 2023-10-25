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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۰

دستیار مردمی سازی رییس جمهور خبر داد؛

کردستان مهیای سفر رییس جمهور/لزوم مخابره تصویر درست از استان

کردستان مهیای سفر رییس جمهور/لزوم مخابره تصویر درست از استان

سنندج_ دستیار مردمی‌سازی رییس جمهور گفت: کردستان مهیای سفر رئیس جمهور است که در هفته آینده مهمان مردم استان خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عبودتیان عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان که در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای این استان اظهار کرد: کردستان مهیای سفر رئیس جمهور است که در هفته آینده مهمان مردم استان خواهند شد و رسالت همه ما تسهیل این سفر است.

وی افزود: سفر رئیس جمهور به کردستان در چهار ساحت حائز اهمیت است که یک ساحت آن به پروژه‌های عمرانی می‌پردازد و یک ساحت آن، تصویری است که از استان کردستان به داخل و خارج کشور مخابره می‌شود و باید نگرش‌های اشتباه در مورد کردستان برداشته شود.

عبودتیان اضافه کرد: پایتخت تمدنی بین قوم کرد باید تجلی یابد چرا که رژیم صهیونیست با جریان نفوذی که دارد به دنبال ایجاد تحرکات در اطراف ماست و باید این توطئه از بین برود.

دستار مردمی‌سازی رئیس جمهور اضافه کرد: تبلیغ و تبیین فعالیت‌های انجام شده در استان باید مورد توجه قرار گیرد و پروژه‌هایی که در این دولت تکمیل شده باید برای مردم تشریح شود.

وی عنوان کرد: دولت سیزدهم از ابتدای شکل‌گیری تاکنون به دنبال پیشرفت و توسعه استان بوده و باید مصوبات جدید نیز برای مردم تشریح شود.

وی به مردمی‌سازی به عنوان یک حرکت اساسی در دولت سیزدهم یاد کرد و گفت: این مردمی‌سازی یک مأموریت است که برنامه‌ها باید با مشارکت مردم و با محوریت مردم اجرا شود.

مدیر بنیاد خاتم الاوصیا (عج) کشور و دستار مردمی سازی رئیس جمهور تصریح کرد: انقلاب اسلامی در این چند سال عمر خود با تکیه بر مردم به ثمر نشست و امام با گفتمان این مهم را به نتیجه رساند.

عبودتیان افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم حرکت گروهک‌ها در ایجاد ناامنی اما هنر امام راحل صورت این بود که با راه‌اندازی نهضت سوادآموزی، حساب ۱۰۰ امام، بنیاد مسکن و سایر نهادها در کشور زمینه‌ساز پویایی کشور و مشارکت مردم را فراهم نماید.

دستیار مردمی‌سازی رئیس جمهور اعلام کرد: بعد از استقرار و شعار دولت مردمی رهبر معظم انقلاب مطالبه‌ای کردند و فرمودند در سه ساحت باید برنامه‌ریزی کنید اینکه جایگاه مردم در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها و جایگاه مردم در اجرا کجاست و وعده‌هایی که به مردم داده می‌شود جامه عمل پوشانده شود.

عبودتیان تصریح کرد: مدیران باید به مردم متصل باشند و ارتباط بگیرند و براساس فرمایشات معظم‌له از ظرفیت‌های مردمی باید بهره گرفته شود.

کد مطلب 5921958

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