به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی فرمانداران استان اصفهان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونسیتی، اظهار داشت: می‌طلبد در این ایام که جبهه کفر چهره واقعی خود را به همگان نمایان کرده است و رفتارهای ددمنشانه رژیم صهیونسیتی علیه مردم غزه بر همه نمایان است، حقایق این موضوع برای نسل نوجوان و جوان تبیین شود.

وی ادامه داد: از این رو از معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری درخواست کردیم تا پیگیری کنند زنگی به نام فلسطین در مدارس تعریف شود.

استاندار اصفهان متذکر شد: در این زنگ از کارشناسان خبره و صاحب صلاحیت برای تبیین حقیقت مسائل روز دنیا در موضوع غزه و رژیم صهیونسیتی، نامشروع بودن این رژیم و جنایت‌هایی که در حق مردم مظلوم فلسطین روا می‌دارد دعوت شود تا مسائل را برای دانش‌آموزان و معلمان تشریح کنند.

مرتضوی اظهار کرد: نسل جوان ما نسبت به برخی از بینات پرسش دارند و بایستی این پرسش‌ها به نحو مقتضی پاسخ داده شوند.

وی ادامه داد: اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونسیتی التهابی میان اذهان به وجود آورده است و بایستی از این فرصت استفاده کنیم و حقایق روز جهان را برای آحاد مردم بالاخص نسل جوان شرح دهیم.

استاندار اصفهان در بخش دیگر سخنان خود گفت: یکی از موضوعات مهم پیش رو، بحث انتخابات است، در انتخابات حضور متفاوت مردم بسیاری از فتنه‌های دشمن را از بین می‌برد و در عرصه‌های بین‌المللی و تمکین دشمن از جمهوری اسلامی نقش بسزایی دارد.

مرتضوی خاطرنشان کرد: این مسائل بایستی برای مردم به خوبی تبیین و تشریح شود، از این رو فرمانداران از هر فرآیندی که می‌توانند استفاده کنند تا مسائل حقیقی روز را برای مردم تشریح کنند.

وی ادامه داد: از مناسبت ۱۳ آبان استفاده کنید، این ایام فرصت بسیار خوبی را برای تشریح و تبیین مسائل فراهم می‌کند.