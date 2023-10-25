توقیف کامیون حامل ۱۵ تن کاغذ قاچاق در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران ایستگاه بازرسی «خمه» شهرستان الیگودرز حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند و در بازرسی از آن ۱۵ تن کاغذ قاچاق فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار داشت: دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار الهی، عنوان کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ به‌صورت ویژه در دستور کار انتظامی قرار دارد و از شهروندان تقاضا می‌شود علاوه بر اجتناب از کالاهای قاچاق، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.