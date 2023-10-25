به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر چهارشنبه در ورزشگاه تختی و با استقبال تماشاگران برگزار شد، تیم آینده‌سازان به رغم انجام بازی مناسب و سزاوارانه در پایان با نتیجه ۲ بر یک به حریف بندرعباسی خود باخت تا دومین شکست خود را در لیگ دسته سه در سه هفته اخیر این بازی‌ها تجربه کند.

تیم آینده‌سازان اردبیل که بعد از سال‌ها انتظار در لیگ دسته ۲ کشور حاضر شده، به رغم بازی مناسب در نیمه دوم از حریف خود عقب افتاد و نتوانست گل مساوی و یا برتری را زده و به امتیاز مناسب دست پیدا کند.

تنها گل قرمزپوشان اردبیلی را در این دیدار فرهاد جودکی در نیمه دوم به ثمر رساند تا به رغم زدن این گل، تیم شهرداری بندرعباس بتواند در اردبیل سه امتیاز با ارزش گرفته و اندوخته‌ای ارزشمند در لیگ دسته ۲ داشته باشد.

در اواخر بازی و در یک صحنه بحث برانگیز داور به نفع تیم بندرعباسی سوت زد و این امر به دعوا و درگیری بازیکنان و کادر فنی منجر شد که دقایقی وقت بازی به خاطر این درگیری گرفته شد و داور در این بازی بیش از ۱۰ دقیقه وقت اضافی اعلام کرد.

تیم آینده‌سازان اردبیل در لیگ دسته ۲ کشور یک برد و ۲ باخت را تجربه کرده و باید برای هفته‌های آینده خود را آماده‌تر کرده تا بازی‌های خانگی را با برد تجربه کند.