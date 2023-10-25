اهتزاز پرچم عزا بر فراز گنبد حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تعویض پرچم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور خادمان، زائران و مجاوران کریمه اهل بیت (ع) همزمان با شب شهادت دخت موسی بن جعفر (ع) برگزار شد.

این مراسم که در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، حجت الاسلام سید حسن مؤمنی از اساتید حوزه علمیه قم سخنرانی کرد و در ادامه احمد بابایی از شاعران آئینی کشور به شعرخوانی پرداخت و سپس حسن شالبافان دقایقی مداحی کرد.

در این مراسم معنوی خادمان آستان قدس رضوی، خادمان مسجد مقدس جمکران و امامزاده موسی مبرقع نیز با لباس خادمی پ شال های مشکی حضور داشتند.

در ادامه برنامه پرچم عزای رحلت شهادت گونه حضرت معصومه (س) پس از ادای احترام و تبرک از سوی خادمان به پشت بام حرم مطهر انتقال داده شد و بر افراز گنبد نورانی آن حضرت برافراشته شد.

مراسم‌های حرم مطهر حضرت معصومه (س) با برپایی این مراسم به صورت رسمی آغاز می‌شود و تا شام شهادت آن حضرت ادامه خواهد یافت.