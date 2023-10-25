ایلام ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید قطعات صنعت نفت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدرحیمی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه ایرانی سازان، بیان داشت: ایلام ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید قطعات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ر دارا است و با توجه به موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشور عراق، مازاد نیازهای داخلی خود را به سهولت صادر کند.

وی گفت: خوشبختانه با توجه به رشد کمی و کیفی شرکت‌های دانش بنیان در سطح کشور و بخصوص در حوزه تولیدات صنعت نفت و گاز، روز به روز وابستگی کشور به تامین آن قطعات از کشورهای دیگر کم‌تر شده و این امر، صرفه جویی ارزی و غیر ارزی را به دنبال خواهد داشت.

وی در خصوص برگزاری نمایشگاه ایرانی سازان، ضمن تشکر از پتروشیمی ایلام، گفت: این نمایشگاه که به مدت ۳ روز در سایت دائمی نمایشگاه‌های بین المللی ایلام دایر خواهد بود، به معرفی دستاوردهای بیش از ۶۰ شرکت داخلی، که عمده آنها نیز دانش بنیان هستند، می‌پردازد و سعی ما و همکارانمان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز بر این خواهد بود، که از توان آنها به نحو احسن استفاده کنیم.

رییس صمت استان در این آئین و در جواب سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پتروشیمی دهلران نیز خاطر نشان کرد: با توجه به جلسه‌ای که روز گذشته، با حضور استاندار ایلام و نماینده مردمدهلران در مجلس شورای اسلامی با معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس جمهور، در نهاد ریاست جمهوری، برای بررسی و رفع مشکلات و موانع اجرایی این پروژه برگزار شد، تصمیمات مثبتی اتخاذ شده که امیدواریم با اجرای آنها، شاهد ادامه عملیات ساخت و رونق آن پتروشیمی باشیم.