به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا عصر روز چهارشنبه در نشست توسعه اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در استان، در راستای تسهیل‌گیری اقدامات حوزه دانش‌بنیان، ضرورت دارد همه مدیران مشاور دانش‌بنیان داشته باشد.

وی ادامه داد: خروجی اقدامات دانش‌بنیان انجام شده دستگاه‌ها طبق زمانبندی انجام شده باید مشخص و احصا شود و تولید علم باید به محصول تبدیل شود.

استاندار ایلام با اشاره به اهمیت مسأله اقتصاد دانش بنیان در جهان امروز، گفت: دستگاه‌های اجرایی استان ایلام برنامه‌های خود را در راستای تقویت فعالیت‌های دانش بنیان ارائه کنند.

وی اظهار کرد: اقتصاد دانش بنیان یکی از اولویت‌های اصلی در استان است و ضرورت دارد همه دستگاه‌ها اجرایی برنامه‌های دانش بنیان خود را ارایه کنند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام بر افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان در استان تاکید کرد.

استاندار ایلام تصریح کرد: شاخص‌هایی برای ارزیابی بخش دانش‌بنیان در دستگاه‌های اجرایی تدوین شده و مدیران در یک بازه زمانی موظف به ارائه گزارش در خصوص برنامه‌های خود در زمینه دانش بنیان هستند.

فعالیت ۲۶ شرکت دانش‌بنیان در ایلام

در این نشست به گفته رییس پارک علم و فناوری استان ۲۶ شرکت دانش‌بنیان در استان ایلام فعالیت می‌کنند که برش و سند استانی دانش بنیان در استان در مراحل نهایی است و تاکنون بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان استان پرداخت شده است.

لازم به ذکر است در این نشست مقرر شد که هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان برنامه‌های خود را در راستای تقویت فعالیت‌های دانش بنیان در استان ارائه کنند.