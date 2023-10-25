بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش‌های ۳۶ ساعت گذشته در لرستان، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۱۱.۸ میلی‌متر، در بروجرد ۱.۹ میلی‌متر، کوهدشت ۲.۵ میلی‌متر، پلدختر سه میلی‌متر و دورود ۱.۳ میلی‌متر بوده است.

وی همچنین میزان بارش‌های الشتر را ۰.۹ میلی‌متر، ازنا ۰.۱ میلی‌متر، رومشکان ۸.۳ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۲.۵ میلی‌متر، «سیلاخور» پنج میلی‌متر، «ریمله» ۵.۸ میلی‌متر و «شول آباد» ۰.۶ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان با بیان اینکه در برخی نقاط بارندگی خاصی نداشته‌ایم، گفت: متوسط بارش‌ها در استان در این مدت ۲.۷ میلی‌متر بوده است.