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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۹

مدیرکل هواشناسی لرستان:

۱۱.۸ میلی‌متر باران در خرم‌آباد بارید

۱۱.۸ میلی‌متر باران در خرم‌آباد بارید

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از بارش ۱۱.۸ میلی‌متر باران در مرکز این استان طی ۳۶ ساعت گذشته خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش‌های ۳۶ ساعت گذشته در لرستان، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم‌آباد ۱۱.۸ میلی‌متر، در بروجرد ۱.۹ میلی‌متر، کوهدشت ۲.۵ میلی‌متر، پلدختر سه میلی‌متر و دورود ۱.۳ میلی‌متر بوده است.

وی همچنین میزان بارش‌های الشتر را ۰.۹ میلی‌متر، ازنا ۰.۱ میلی‌متر، رومشکان ۸.۳ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۲.۵ میلی‌متر، «سیلاخور» پنج میلی‌متر، «ریمله» ۵.۸ میلی‌متر و «شول آباد» ۰.۶ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان با بیان اینکه در برخی نقاط بارندگی خاصی نداشته‌ایم، گفت: متوسط بارش‌ها در استان در این مدت ۲.۷ میلی‌متر بوده است.

کد مطلب 5922013

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