انتخابات هیات رئیسه شورای هیئات مذهبی آستارا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیأت رئیسه شورای هیئات مذهبی عصر چهارشنبه با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی آستارا و مسئولین هیئات مذهبی در اداره تبلیغات اسلامی آستارا برگزار شد.

«حجت الاسلام حسینعلی رضا زاده» رئیس اداره تبلیغات اسلامی آستارا اظهار کرد: این انتخابات با رأی گیری مکتوب برگزار و آقایان ارژنگ کرمیانی به عنوان رئیس شورا و رحیم پور واجد به عنوان نایب رئیس شورای هیئات مذهبی به مدت یک سال انتخاب انتخاب شدند.

وی ادامه داد: غلامرضا اژدر پور به عنوان دبیر، کریم اندرونی به عنوان مسئول امور مالی و آقای آرمان عزتی به عنوان مسئول طرح و برنامه انتخاب شدند.

حجت الاسلام رضازاده در خصوص وظایف شورای هیئات مذهبی بیان کرد: برقراری ارتباط میان هیئات مذهبی و سازمان تبلیغات اسلامی، ایجاد انسجام، وحدت و هماهنگی بین هیئات مذهبی و آسیب شناسی شئون فرهنگی از مهمترین وظایف این شورا است که تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کند.