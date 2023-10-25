به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دشت‌پیما عصر چهارشنبه در حاشیه شروع به ساخت مجدد مرکز خیریه شیمی درمانی و بخش آنژیوگرافی CCU و جراحی قلب و عروق خیرساز امام علی (ع) شهرستان لامرد که با حضور فرماندار شهرستان، نماینده خیر و دیگر مسؤولان محلی برگزار شد گفت: کلنگ ساخت مرکز قلب و عروق لامرد در سال ۹۸ به زمین زده شد که متأسفانه به دلایلی در بازه زمانی چهارساله متوقف شد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ با جلسات متعددی که با نماینده، فرماندار، هیأت امنا، نماینده خیر و دیگر و در این امر مهم صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که این پروژه مجدداً احیا شود و خیر هم با تمام و کمال پای کار آمد.

دشت‌پیما گفت: ساخت این مرکز خیرساز تا به امروز بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که امید است با پای کار آمدن خیرین، هر چه سریع‌تر به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: مطالبات و نیازمندی‌های خیر در شرف انجام است و نقشه‌ها و تفاهمنامه‌ها نیز به روز شده، که امید است با توجه به بازه زمانی ۱۸ ماهه ای که خیر به ما قول داده به بهره برداری برسد.

دشت‌پیما با بیان این مطلب که مرکز شیمی درمانی و بخش آنژیوگرافی ccu و جراحی قلب و عروق امام علی(ع) بیمارستان حاج محمود حاج حیدر لامرد که در ضلع شرقی این بیمارستان در حال ساخت است خاطرنشان کرد: ساخت این بنای خیرساز توسط برادران نیک اندیش علیزاده انجام می‌شود و خرید تجهیزات و تأمین نیروی انسانی نیز با دانشگاه علوم پزشکی استان خواهد بود.

وی ادامه داد: این مرکزی درمانی در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع در سه طبقه که با زیربنای ۲۷۸۰ متر می‌باشد ساخته خواهد شد که بخش‌های آنژیوگرافی، CCU، شیمی درمانی، قلب و عروق و… در این مرکز ارائه خدمت خواهیم داشت.

دشت‌پیما در پایان با اشاره به اینکه هدف همه ما خدمت به جامعه است تصریح کرد: از خیرین عزیز برادران علیزاده کمال تشکر و قدردانی داریم و امید است این مرکز خیریه جهت رفاه حال مردم هر چه سریع‌تر به بهره برداری برسد.