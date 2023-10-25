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۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۲۷

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر:

طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی در استان بوشهر اجرایی شد

طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی در استان بوشهر اجرایی شد

بوشهر- مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر از ابلاغ اجرایی قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای وصول از طریق شهرداری‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد بازدر هوا چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اصلاح ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به‌عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به‌عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: بر این اساس برای ساخت‌وساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ۱۰ درصد مجموع عوارض صدور پروانه به‌عنوان سهم مالک خواهد بود.

وی تصریح کرد: متقاضیان صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی می‌توانند با مراجعه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دریافت نامه به تأمین اجتماعی مراجعه و مبلغ بیمه مربوطه را با نرخ جدید پرداخت کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: همچنین با هدف کاهش مراجعات غیر ضرور سقف پرداخت حق بیمه کار فرما از طریق بانک‌ها برداشته شده تا بتوانند پرداخت‌های خود را به صورت غیرحضوری انجام دهند.

بازدرهوا افزود: یکی از دستاوردهای مهم سازمان تأمین اجتماعی الکترونیکی کردن روند ارائه خدمات است که این مهم در استان بوشهر بسیاری از مراجعات غیرضروری به شعب و کارگزاری‌ها حذف کرده است.

کد مطلب 5922038

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