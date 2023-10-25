طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی در استان بوشهر اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد بازدر هوا چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اصلاح ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به‌عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به‌عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: بر این اساس برای ساخت‌وساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ۱۰ درصد مجموع عوارض صدور پروانه به‌عنوان سهم مالک خواهد بود.

وی تصریح کرد: متقاضیان صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی می‌توانند با مراجعه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دریافت نامه به تأمین اجتماعی مراجعه و مبلغ بیمه مربوطه را با نرخ جدید پرداخت کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: همچنین با هدف کاهش مراجعات غیر ضرور سقف پرداخت حق بیمه کار فرما از طریق بانک‌ها برداشته شده تا بتوانند پرداخت‌های خود را به صورت غیرحضوری انجام دهند.

بازدرهوا افزود: یکی از دستاوردهای مهم سازمان تأمین اجتماعی الکترونیکی کردن روند ارائه خدمات است که این مهم در استان بوشهر بسیاری از مراجعات غیرضروری به شعب و کارگزاری‌ها حذف کرده است.