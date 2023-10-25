به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی چهارشنبه شب در نشست با اعضای هیأت اجرایی شهرستان دشتی اظهار داشت: این انتخابات میدان امتحان برای همه ما است و باید تلاش کنیم از این امتحان پیروز و سربلند بیرون بیایم.

وی افزود: تمام تلاش شما هیأت اجرایی این است که افراد پاکدست و دلسوز نظام و انقلاب وارد مجلس شوند.

رضایی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم ناخالصی‌ها وارد ارکان نظام شود، گفت: تعامل خوبی بین هیأت نظارت و اجرایی شهرستان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه از همه اقشار جامعه در این هیأت اجرایی حضور دارند، یادآور شد: انتخابات توسط مردم نظارت و اجرا می‌شود. رضایی ادامه داد: هرچه قدر نسبت به قانون آشنا باشیم کارها بهتر انجام می‌شود.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان بوشهر تعامل بین هیأت نظارت و اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها خودش را نشان می‌دهد، گفت: در بررسی صلاحیت‌ها هیچ مصلحت اندیشی صورت نمی‌گیرد.

وی بر رعایت اصل بی طرفی تاکید و تصریح کرد: اعضای هیأت اجرایی باید اصل بی طرفی را رعایت کنند.