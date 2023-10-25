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۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۷

محفل انس با قرآن به یاد شهدای شاهچراغ (ع) در زرین‌دشت برگزار شد

محفل انس با قرآن به یاد شهدای شاهچراغ (ع) در زرین‌دشت برگزار شد

زرین‌دشت - محفل انس با قرآن به یاد شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) با حضور قاریان شاخص و برجسته در زرین دشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه محفل انس با قرآن کریم به‌منظور بزرگداشت سالگرد شهادت شهدای حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع) با حضور عبدالرضا توفیق‌زاده قاری برجسته کشوری و سید محسن حسینی قاری ممتاز شهرستان زرین‌دشت در حاجی‌آباد مرکز شهرستان زرین دشت برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مدیران اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعی از مردم شهرستان زرین دشت برگزار شد، حجت‌الاسلام غلامرضا دروند پور در سخنانی ضمن تسلیت مجدد به مناسب سالگرد شهدای حملات تروریستی شاهچراغ و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ایستادگی مردم پای جمهوری اسلامی باعث شده تا دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی و ایادی استکبار به معنای واقعی کلمه از ایران قوی هراس داشته باشند.

وی بیان کرد: امروز دیپلماسی فعال ایران انقلابی در حمایت عملی و عینی از مقاومت فلسطین، نمادی از راهبردهای دائمی انقلاب اسلامی در حمایت از آرمان فلسطین و نیز نشانه‌ای روشن از رویکردهای قابل تحسین دولت انقلابی سیزدهم است.

محفل انس با قرآن به یاد شهدای شاهچراغ (ع) در زرین‌دشت برگزار شد

محفل انس با قرآن به یاد شهدای شاهچراغ (ع) در زرین‌دشت برگزار شد

محفل انس با قرآن به یاد شهدای شاهچراغ (ع) در زرین‌دشت برگزار شد

کد مطلب 5922052

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