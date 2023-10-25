به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه محفل انس با قرآن کریم بهمنظور بزرگداشت سالگرد شهادت شهدای حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع) با حضور عبدالرضا توفیقزاده قاری برجسته کشوری و سید محسن حسینی قاری ممتاز شهرستان زریندشت در حاجیآباد مرکز شهرستان زرین دشت برگزار شد.
در این مراسم که با حضور مدیران اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعی از مردم شهرستان زرین دشت برگزار شد، حجتالاسلام غلامرضا دروند پور در سخنانی ضمن تسلیت مجدد به مناسب سالگرد شهدای حملات تروریستی شاهچراغ و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ایستادگی مردم پای جمهوری اسلامی باعث شده تا دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی و ایادی استکبار به معنای واقعی کلمه از ایران قوی هراس داشته باشند.
وی بیان کرد: امروز دیپلماسی فعال ایران انقلابی در حمایت عملی و عینی از مقاومت فلسطین، نمادی از راهبردهای دائمی انقلاب اسلامی در حمایت از آرمان فلسطین و نیز نشانهای روشن از رویکردهای قابل تحسین دولت انقلابی سیزدهم است.
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