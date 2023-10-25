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۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۱۸

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر:

ملاک ستاد انتخابات نگاه عادلانه و برابر برای همه افراد است

ملاک ستاد انتخابات نگاه عادلانه و برابر برای همه افراد است

بوشهر- مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر گفت: ستاد انتخابات و هیات های اجرایی ملزم به رعایت اصل بی طرفی هستند و نگاه برابری پیرامون جریانات سیاسی و داوطلبان دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حیدری چهارشنبه شب در نشست با اعضای هیأت اجرایی شهرستان دشتی ضمن محکوم کردن جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه غزه اظهار داشت: رژیم صهیونیستی طور معرفی شده که قدرت برتر نظامی و اطلاعاتی است اما دیدیم جبهه مقاومت در یک عملیات بی نظیر توانست هیمنه پوشالی این رژیم را در هم بشکند.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر افزود: این رژیم برای بازیابی آبروی از دست رفته خود دست به کشتار غیر نظامیان زده است تا شکست غیر قابل ترمیم خود را جبران کند.

حیدری بیان کرد: در مرحله‌ای از انتخابات قرار داریم که تا پایان روز ششم ۳۸ داوطلب ثبت نام خود را در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان نهایی کردند.

وی با بیان اینکه فرایند ثبت نام الکترونیکی و روان در حال انجام است، گفت: با پایان یافتن مهلت ثبت نام وارد مرحله صلاحیت داوطلبان می‌شویم.

حیدری تصریح کرد: قانون انتخابات برخی از مواد آن تغییر کرده و باید تلاش کنیم به قانون اشرافیت لازم داشته باشیم. وی خاطر نشان کرد: بستر مناسب برای شایسته گزینی و معرفی داوطلبان در تراز انقلاب از تأکیدات مقام معظم رهبری است.

حیدری بیان کرد: باید در بررسی صلاحیت داوطلبان بستر مناسب برای مردم فراهم کنیم تا افراد گزینه‌های شایسته مقابل خودشان ببیند.

وی یادآور شد: ستاد انتخابات و هیات های اجرایی ملزم به رعایت اصل بی طرفی هستند و نگاه برابری پیرامون جریانات سیاسی و داوطلبان در انتخابات پیش رو وجود دارد.

کد مطلب 5922055

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