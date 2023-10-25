به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی چهارشنبه شب در نشست با هیأت اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان دشتی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم منحوس صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه اظهار داشت: امروز همه دنیا به این نتیجه که جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.

فرماندار دشتی افزود: انتخابات در سطح شهرستان بر اساس برنامه زمان بندی در حال انجام است و امروز آخرین روز از ثبت نام نهایی داوطلبان می‌باشد.

بحرانی بیان کرد: در مرحله بعد نیز وارد صلاحیت داوطلبان می‌شویم و در این مرحله نیز مر قانون عمل می‌شود.

وی یادآور شد: اعضای هیئت اجرایی باید اصل بی طرفی را در انتخابات رعایت کنند.

بحرانی بیان کرد: دوره‌های آموزشی ویژه هئیت های اجرایی در سطح شهرستان برگزار می‌شود.