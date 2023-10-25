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۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۲۲

فرماندار دشتی:

دوره‌های آموزشی هیات های اجرایی انتخابات در «دشتی» برگزار می شود

دوره‌های آموزشی هیات های اجرایی انتخابات در «دشتی» برگزار می شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: دوره‌های آموزشی ویژه هیات های اجرایی انتخابات در سطح شهرستان دشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی چهارشنبه شب در نشست با هیأت اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان دشتی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم منحوس صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه اظهار داشت: امروز همه دنیا به این نتیجه که جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.

فرماندار دشتی افزود: انتخابات در سطح شهرستان بر اساس برنامه زمان بندی در حال انجام است و امروز آخرین روز از ثبت نام نهایی داوطلبان می‌باشد.

بحرانی بیان کرد: در مرحله بعد نیز وارد صلاحیت داوطلبان می‌شویم و در این مرحله نیز مر قانون عمل می‌شود.

وی یادآور شد: اعضای هیئت اجرایی باید اصل بی طرفی را در انتخابات رعایت کنند.

بحرانی بیان کرد: دوره‌های آموزشی ویژه هئیت های اجرایی در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5922058

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