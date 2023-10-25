۱۳ آبان ضمن انزجار از اسرائیل فرصت همدلی با مردم غزه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر آقایی عصر چهارشنبه در دومین جلسه هماهنگی برگزاری یوم الله ۱۳ آبان در آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رخداد بزرگ تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) در سال ۱۳۵۸ است.

وی با گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان بیش از هر زمان دیگری ضروری بوده و این حضور پاسخی بر دشمنان اسلام و انقلاب است.

حجت‌الاسلام آقایی با اشاره به قتل عام مردم بی گناه غزه و جنایات رژیم صهیونیستی اضافه کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال ضمن یادآوری جنایات رژیم طاغوت فرصتی برای ابراز انزجار از رژیم صهیونیستی و اتحاد و همدلی با مردم غزه است که باید این فرصت را مغتنم بشماریم.

وی اظهار کرد: اعزام واعظان به مدارس برای تبیین واقعه ۱۳ آبان، دیدار با پیشکسوتان انقلاب، طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی و توزیع آن، برگزاری پویش عکس، نواخته شدن زنگ استکبارستیزی، برپایی ایستگاه ورک‌شاپ، برپایی مسابقه داستان نویسی در خصوص شهید حسین فهمیده و برگزاری مسابقه عکاسی از جمله برنامه‌های گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان در سال جاری است.

حجت الاسلام آقایی در خصوص راهپیمایی ۱۳ آبان امسال گفت: محل تجمع این راهپیمایی در ارومیه، میدان ولایت فقیه بوده و مراسم پایانی نیز در میدان انقلاب ارومیه برگزار خواهد شد.

شنبه هفته آینده ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبارستیزی است که نظیر سال‌های گذشته، در این روز راهپیمایی برگزار خواهد شد.