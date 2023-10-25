۱۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان غربی سنددار شد

مجتبی قلنجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سنددار کردن اراضی کشاورزی بستر مناسب خدمت‌رسانی بهتر به کشاورزان و مانع زمین‌خواری است، افزود: به‌منظور اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از سال ۱۴۰۱ تا کنون، ۸ هزار و ۷۵۴ فقره پرونده به مساحت ۱۳ هزار و ۶۶۹ هکتار از اراضی کشاورزی، تثبیت مالکیت و سنددار شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به مزایای سنددار شدن اراضی کشاورزی، گفت: سنددار کردن اراضی کشاورزی ایجاد بستر مناسب در راستای خدمت‌رسانی بهتر به کشاورزان و همچنین جلوگیری از معضل زمین‌خواری است.

قلنجی اظهارکرد: از ابتدای اجرای قانون رفع تداخلات اراضی کشاورزی از سال ۹۴ تا کنون، ۱۴۰۳ پلاک (قریه) به مساحت بیش از یک میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۵۲ هکتار از اراضی بهره‌برداران، در راستای اجرای رفع تداخلات، به ادارات ثبت اسناد و املاک استان جهت اصلاح سوابق و صدور اسناد اراضی کشاورزی ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از سه استان برتر کشوری در زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی و رفع تداخلات است، افزود: صدور سند برای اراضی کشاورزی از جمله مهمترین پیش‌نیازهای اقتصادی شدن کشاورزی محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از مشکلات مالی کشاورزان با صدور سند تک برگ کشاورزی قابل حل است.

قلنجی با اشاره به ضرورت افزایش تعامل و هماهنگی بین دستگاه اجرایی ذیربط در این زمینه، تأکید کرد: مشکلات و چالش‌های موجود به منظور تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی استان باید شناسایی و برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تسریع در عملیات اجرایی کار تا پایان سال جاری انجام گیرد.

وی همچنین اضافه کرد: آذربایجان غربی در رفع تداخلات اراضی ملی با زراعی قدم‌های مطلوبی برداشته است که تاکنون به مساحت بیش از یک میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۵۲ هکتار از اراضی دارای تداخل مطرح و مورد بررسی قرار گرفته که به میزان ۱۸۰ هزار و ۵۷۴ هکتار رفع تداخل شده است.